Sommermärchen-Skandal: Bringt Mammutprozess die Wahrheit ans Licht?

Frankfurt am Main - Im Sommermärchen-Prozess müssen sich drei ehemalige Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes ab diesem Montag (10 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt verantworten.

Im Fokus des Prozesses stehen die einstigen Topfunktionäre des DFB, Horst R. Schmidt (82, l.) Theo Zwanziger (78, 2.v.l.) und Wolfgang Niersbach (73, r.). © Kunz/Fotoagentur Kunz/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft den früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger (78) und Wolfgang Niersbach (73) sowie Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt (82) im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 in Deutschland Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vor.

Das Trio soll eine 2005 getätigte Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA in der Steuererklärung des Verbandes für das Jahr 2006 unrechtmäßig als Betriebsausgabe deklariert haben.

Alle drei Beschuldigten haben diesen Vorwurf stets zurückgewiesen.