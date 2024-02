VfB-Star Undav zur EM? Fredi Bobic hat eine klare Meinung!

Stuttgart - Der frühere Bundesliga-Profi und -Funktionär Fredi Bobic (52) sieht eine "reelle Chance" für Stuttgarts Stürmer Deniz Undav (27), bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer dabei zu sein.

VfB-Kenner Fredi Bobic (52) glaubt an die EM-Chance für Deniz Undav (27). © David Inderlied/dpa

"Wenn er die nächsten zwei, drei Monate so weiterspielt, kommt Julian Nagelsmann nicht an ihm vorbei", sagte Bobic (52), früher selbst VfB-Stürmer, dem Portal "ran.de" am heutigen Dienstag.

Undav hat in der Bundesliga bereits 13 Tore für den VfB Stuttgart erzielt und fünf weitere vorbereitet.