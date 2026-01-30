Wilde Schlussphase in der Euro-League: Ex-HSV-Kicker mit Elfer-Fail und Happy End
Von Marcel Nasser
Lyon - Olympique Lyon hat sich in der Gruppenphase der Europa League den ersten Platz gesichert - auch dank Adam Karabec (22), der vor nicht allzu langer Zeit beim HSV kickte. Er durchlebte am Donnerstagabend eine Achterbahn der Gefühle.
Vor dem achten und letzten Spieltag der EL-Gruppenhase stand Lyon schon auf Platz 1. Um auch nach dem Match gegen PAOK sicher ganz oben zu stehen, musste ein Sieg her.
Obwohl die Franzosen das Spiel kontrollierten, blieb es ergebnistechnisch ganz schön lange sehr knapp - bis zu einer wilden Schlussphase, in der Karabec zum Hauptdarsteller wurde.
In der 83. Spielminute bekam er beim Stand von 2:2 vom Elfmeterpunkt aus die dicke Chance, der Matchwinner zu werden, vergab sie jedoch auf maximal bittere Art. Er zimmerte den Ball knallhart gegen die Latte.
Der 22-Jährige ließ sich von diesem Elfer-Fail aber nicht unterkriegen, sondern schien den Frust in pure Energie umzuwandeln.
In der 88. Minute blieb er vor dem Kasten eiskalt und netzte zum 3:2-Führungstreffer, ehe er in der Nachspielzeit das 4:2 und damit die Entscheidung durch Alejandro Gomes (17) vorlegte - Tor und Assist zum Dreier und Platz eins!
Highlights auf YouTube: Adam Karabec schießt Olympique Lyon zum Sieg
Tabelle UEFA Europa League
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|Olympique Lyonnais
|8
|18:5
|21
|2
|Aston Villa FC
|8
|14:6
|21
|3
|FC Midtjylland
|8
|18:8
|19
|4
|Real Betis Balompié
|8
|13:7
|17
|5
|FC Porto
|8
|13:7
|17
|6
|Sporting Clube de Braga
|8
|11:5
|17
|7
|SC Freiburg
|8
|10:4
|17
|8
|AS Roma
|8
|13:6
|16
|9
|KRC Genk
|8
|11:7
|16
|10
|Bologna FC 1909
|8
|14:7
|15
|11
|VfB Stuttgart
|8
|15:9
|15
|12
|Ferencvárosi TC
|8
|12:11
|15
|13
|Nottingham Forest FC
|8
|15:7
|14
|14
|FC Viktoria Plzeň
|8
|8:3
|14
|15
|FK Crvena Zvezda
|8
|7:6
|14
|16
|RC Celta de Vigo
|8
|15:11
|13
|17
|PAOK Thessaloniki FC
|8
|17:14
|12
|18
|Lille OSC
|8
|12:9
|12
|19
|Fenerbahçe SK
|8
|10:7
|12
|20
|Panathinaikos AO
|8
|11:9
|12
|21
|Celtic FC
|8
|13:15
|11
|22
|PFK Ludogorets 1945 Razgrad
|8
|12:15
|10
|23
|GNK Dinamo Zagreb
|8
|12:16
|10
|24
|SK Brann
|8
|9:11
|9
|25
|BSC Young Boys
|8
|10:16
|9
|26
|SK Sturm Graz
|8
|5:11
|7
|27
|FCSB Bukarest
|8
|9:16
|7
|28
|Go Ahead Eagles
|8
|6:14
|7
|29
|Feyenoord Rotterdam
|8
|11:15
|6
|30
|FC Basel 1893
|8
|9:13
|6
|31
|FC Red Bull Salzburg
|8
|10:15
|6
|32
|Rangers FC
|8
|5:14
|4
|33
|OGC Nice
|8
|7:15
|3
|34
|FC Utrecht
|8
|5:15
|1
|35
|Malmö FF
|8
|4:15
|1
|36
|Maccabi Tel Aviv FC
|8
|2:22
|1
In der Saison 2024/25 war der tschechische Angreifer von Sparta Prag an den Hamburger SV ausgeliehen, für den er in 31 Einsätzen in der 2. Bundesliga drei Tore und acht Vorlagen zum Aufstieg beisteuerte.
Titelfoto: Frank Molter/dpa
