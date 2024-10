Frau kann sich nach Treffen mit Ex-Fußballer an nichts erinnern: "Anzeichen eines sexuellen Übergriffs"

"Er wurde gerade deshalb in Sicherungsverwahrung genommen, weil man davon ausgeht, dass er angesichts der begangenen Straftat eine Gefahr für die Sicherheit der Gesellschaft und eine Gefahr für die Sicherheit des Opfers darstellt", erklärte Staatsanwältin Andrea Contreras nach Angaben der Nachrichtenplattform BioBioChile.

Ein Gericht in Chile habe nach Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlossen, den Ex-Fußballprofi aufgrund der "Schwere des Verbrechens" vorerst nicht aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien.

Wie unter anderem die Tageszeitung Los Angeles Times berichtete, habe sich die mutmaßliche Tat am Sonntagabend nach einem Restaurantbesuch in Chiles Hauptstadt Santiago zugetragen.

Dem Vorwurf zufolge habe er gemeinsam mit einer Frau zunächst zwei Cocktails getrunken, ehe er sich sexuell an ihr verging, heißt es laut formeller Anhörung. Die Klägerin selbst kann sich offenbar an nichts erinnern, habe sich am Montag mit "offensichtlichen Anzeichen eines sexuellen Übergriffs" zum Arzt begeben - die Rechtsmediziner nach einer weiteren Untersuchung bestätigt hätten.