Trost nach WM-Frust: Sie ist Deutschlands Fußballerin des Jahres!

Alexandra Popp (32, M.) wurde zum dritten Mal zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt.

In der vom Kicker durchgeführten Wahl holte die Spielerin des VfL Wolfsburg 257 von 386 Stimmen und gewann so mit einem deutlichen Vorsprung vor ihrer Wolfsburger Teamkollegin Lena Oberdorf (21, 39 Stimmen) und Lea Schüller (25, neun Stimmen), die für den FC Bayern auf Torejagd geht.

Alle drei spielen für die deutsche Nationalmannschaft, Schüller hatte sich den Titel im vergangenen Jahr gesichert.

Mit ihrem Verein feierte Popp ein äußert erfolgreiches Jahr: Der VfL Wolfsburg holte den DFB-Pokal, wurde Vizemeister und erreichte das Champions-League-Finale, was das Team nur knapp gegen den FC Barcelona verlor.

Zudem wurde das deutsche Kopfballungeheuer, das im Verein eigentlich gar nicht im Sturm spielt, Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga.

Mit der Nationalmannschaft hingegen lief es nach dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft im Sommer 2022 nicht mehr so gut: Bei der WM in Australien und Neuseeland schied das Team erstmals bereits in der Vorrunde aus.

Dennoch konnte sich Popp auch hier auszeichnen: Die Führungsspielerin erzielte in drei Spielen vier Tore und war maßgeblich daran beteiligt, dass bis zum Schluss noch Hoffnung auf das Achtelfinale bestand.