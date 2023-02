Nationalelf-Aus für Sergio Ramos: So berührt zeigt sich Spaniens früherer Kapitän!

Paris - Von wegen Raus mit Applaus! Die Nationalmannschafts-Karriere von Sergio Ramos (36) findet ein unrühmliches Ende, was dem stolzen Spanier selbst am wenigsten schmeckt.

Sergio Ramos, jahrelang Kapitän von Real Madrid und seit Sommer 2021 Spieler von Paris SG , hat seinen Höhepunkt längst überschritten. Das ändert freilich nichts an seinem Stolz und Ehrgefühl, wie auch das Instagram-Posting des früheren Weltklasse-Verteidigers zeigt.

Wenig verwunderlich, Ramos plagte sich in den letzten Jahren mit unzähligen Verletzungen und der typischen Alterserscheinung herum, die einen Profifußballer in gehobenen Lebensjahren ereilt : nachlassende Leistungsfähigkeit.

Denn am Donnerstag teilte Spaniens neuer Nationaltrainer Luis de la Fuente (61) dem früheren Kapitän telefonisch mit, künftig nicht mehr auf seine Dienste setzen zu wollen.

Allein das hatte schon was mit Majestätsbeleidigung zu tun, wenn man das Selbstbild des Weltstars als Maßstab nimmt. Ramos selbst ahnte damals wahrscheinlich nicht, dass dies sein 180. und letztes Spiel für die Roja sein würde.

Hand aufs Herz - wer erinnert sich noch an das letzte Länderspiel von Sergio Ramos? Wohl keiner, es ist schon knapp zwei Jahre her. Im März 2021 wurde Ramos vier Minuten vor Schluss gegen den Kosovo eingewechselt.

In dieser vor Trauer und Wehmut nur so triefenden Mitteilung gibt er ganz offiziell sein Ende in der Nationalelf bekannt. Es sei eine "persönliche Entscheidung" von la Fuente gewesen, die Ramos sichtlich persönlich nimmt.

"Fußball ist nicht immer gerecht, und Fußball ist nie nur Fußball", kommentiert der Innenverteidiger.