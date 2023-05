Er schoss betrunken um sich: Polizei nimmt Ex-Barca-Star fest!

Der ehemalige Verteidiger des FC Barcelona, Douglas Pereira dos Santos, wurde in seiner Heimat wegen illegalen Waffenbesitzes und -gebrauchs verhaftet.

Von Aliena Rein

Brasilia - Wie konnte es so weit kommen? Der brasilianische Fußballprofi und ehemalige Barcelona-Verteidiger Douglas Pereira dos Santos (32) wurde in seiner Heimat festgenommen, nachdem er dort auf einem Parkplatz mit einer Pistole in die Luft geschossen hatte.

Douglas Pereira dos Santos (32), ehemaliger U20-Nationalspieler Brasiliens und Barcelona-Verteidiger, wurde wegen illegalen Schusswaffengebrauchs verhaftet. © JOSEP LAGO / AFP Der brasilianischen Zeitung Globo Esporte zufolge soll sich der ehemalige brasilianische U20-Nationalspieler bei einer Bootstour betrunken und eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen gehabt haben. Daraufhin begab sich der Rechtsverteidiger mit einer nicht zugelassenen Waffe auf den Campus des Club Esportives Sul, wo das Sicherheitspersonal ihn bat, den Bereich zu verlassen. Er sei aggressiv gegenüber mehreren anderen Personen aufgetreten, berichtete Football Espana. Fußball International Auch Toni Kroos trägt die 20! Real Madrid sendet klare Botschaft Infolgedessen schoss Douglas auf dem Parkplatz des Geländes in die Luft. Angeblich versteckte er seine Schusswaffe daraufhin in einem Busch in der Umgebung - bis heute scheint die Waffe noch nicht gefunden worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich offenbar bereits am 21. April, zwei Tage später wurde Douglas dann festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen. Seitdem wartet der ehemalige Spieler des FC Barcelona auf seinen Prozess wegen des unerlaubten Besitzes und Nutzung einer Schusswaffe.

Vom Jugend-Nationalspieler und Barca-Spieler zur Verhaftung: Der Abstieg von Douglas Pereira dos Santos