Weltmeister im Fan-Block: Poldi sitzt Sperre ab und feiert mit den eigenen Fans

Lukas Podolski (37) feierte beim Auswärtsspiel in Posen mit den Fans seines Klubs Gornik Zabrze. © Montage: Andrzej Grygiel/PAP/dpa, Instagram/Screenshot/lukaspodolski

Seit der Saison 2021/22 spielt der frühere Nationalspieler in seinem Geburtsland bei Gornik Zabrze. Auch in dieser Spielzeit gehört der mittlerweile 37-Jährige zu den Leistungsträgern beim Tabellenachten der polnischen Ekstraklasa. In 26 Spielen erzielte Podolski fünf Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor.

Im Auswärtsspiel beim amtierenden Meister Lech Posen musste die Kölner Legende jedoch zuschauen. Der 130-fache Nationalspieler musste nämlich eine Gelb-Sperre absitzen.

Dies nutzte der ehemalige Akteur des 1. FC Köln dazu, um gemeinsam mit den Anhängern von Gornik Zabrze seine Mannschaft anzufeuern - aus dem Gästeblock heraus. "Ein unvergesslicher Auswärtstag mit den Ultras. LEIDENSCHAFT!", schrieb der offensive Mittelfeldspieler in einem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal.

Dort zeigte er auch ein Video, wie die zahlreichen Anhänger des Klubs ihr Team anfeuern. Mittendrin: der Kölsche Jung Lukas Podolski.