Jürgen Klopp bei Red Bull vorgestellt! "Ziemlich schnell Feuer und Flamme"

Seit dem 1. Januar dieses Jahres als Red-Bull-Fußballchef: Jürgen Klopp (57). © Picture Point / Roger Petzsche

Bei seiner Präsentation im Hangar-7 auf dem Flughafen der österreichischen Großstadt Salzburg im Westen des Landes sprach der 57-Jährige unter anderem über seine Beweggründe für den Wechsel sowie die Ambitionen für zukünftige Vorhaben.

"Ich wollte diese Aufgabe gerne wahrnehmen, nachdem ich vor einigen Monaten bewusst als Trainer des FC Liverpool aufgehört habe. Ich habe nie gesagt, dass ich nie wieder arbeiten werde", stellte Klopp zu Beginn der Gesprächsrunde fest - und versicherte zudem, dass er für seinen Posten "ziemlich schnell Feuer und Flamme" gewesen wäre.

"Ich war immer neugierig, wollte immer auf dem aktuellen Stand sein. Das konnte ich irgendwann nicht mehr leisten. Ich wollte eine Pause einlegen. Dann kam diese Gelegenheit: Innovativität, Kreativität, genau das, was ich mir vorgestellt habe", bekräftigte er zudem seinen Entschluss, zum Ende der vergangenen Spielzeit den FC Liverpool verlassen zu haben und sich dem Energy-Drink-Hersteller anzuschließen.

"Ich bin brutal ehrlich mit mir selbst in diesen Momenten. Wenn ich fühle, dass ich nicht mehr die richtige Person in der Position bin, werde ich das immer sagen. So war es in Mainz, in Dortmund und nun in Liverpool. Ich konnte das einfach nicht mehr so weitermachen."