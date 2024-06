Nach Krebs-Drama um Fußball-Ikone Pelé (†82): Neuer Todesfall erschüttert Familie

Pelé mit seiner Mutter Celeste Arantes do Nascimento, aufgenommen im März 1965. © Uncredited/AP/dpa

Knapp eineinhalb Jahre, nachdem der Brasilianer im Dezember 2022 den Kampf gegen eine Krebserkrankung verloren hatte, ist nun seine Mutter verstorben. Celeste Arantes do Nascimento, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 101 Jahre alt.

"101 Jahre einer inspirierenden Lebensgeschichte. Von einer schwarzen Frau, die sich den unendlichen Widrigkeiten des Lebens stellte, um ihrer Familie willen. Ruhe in Frieden, Königin", schrieb Pelés ehemaliger Verein, der brasilianische Traditionsverein FC Santos, am gestrigen Freitag in einem Post auf der Plattform X.

"Die Zuneigung, die Bewunderung und die Dankbarkeit der Santos-Nation werden für immer bestehen bleiben."

Nähere Details zu den Todesumständen sind nicht bekannt. Die Mutter des begnadeten Kickers war Medienberichten zufolge acht Tage lang im Krankenhaus gelegen.