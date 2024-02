Irre Szene: Regionalliga-Spieler fängt Ball im Strafraum, einen Elfmeter gibt es nicht!

Joshua Endres (26) sorgte in der 87. Minute für eine Kuriosität in der Partie. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Wieder nichts mit einem Sieg für Jena unter Neu-Trainer Henning Bürger (54)! Gegen den Aufstiegskandidaten aus Ost-Berlin musste sich Jena trotz toller Moral am Ende mit 2:3 (2:2) geschlagen geben.

Dabei hatten die Thüringer Glück, dass in der zweiten Hälfte nicht noch ein Elfmeter gegen sie ausgesprochen wurde. In der 87. Minute köpfte Jena-Verteidiger Burim Halili (25) eine BFC-Ecke via Kerze in die Luft, der Ball kam auf Höhe der Torauslinie herunter.

Und was macht Teamkollege Joshua Endres (26)? Er fängt den Ball wie im Schulsport mit beiden Händen aus der Luft und wirft ihn wie selbstverständlich erneut Richtung Eckfahne.

Ein kurzer Moment des ungläubigen Staunens, ehe BFC-Angreifer Rufat Dadashov (32) den Regelverstoß erkennt, Endres stand mit beiden Beinen im Spielfeld.

Doch der Protest bei Schiedsrichter Max Kluge (21) ist zwecklos. Dieser war auf Höhe des Sechzehners positioniert und muss seiner Assistentin Jennifer Schubert an der Außenlinie vertrauen. Sie gibt kein Signal, das Spiel wird mit einer weiteren BFC-Ecke statt Elfmeter fortgesetzt.

Regionalliga pur! In der vierten Liga gibt es weder VAR noch Torlinientechnik.