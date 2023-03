Zwei Jahre nach dem Drittliga-Abstieg: So steht es heute um den Insolvenz-Klub KFC Uerdingen!

Ein Bild vom Saisonbeginn 2022/23: Der KFC Uerdingen ist zurück in der geliebten Grotenburg. © IMAGO / Brauer-Fotoagentur

Einziger Lichtblick in der Horrorsaison sollte die Wiederherrichtung der Grotenburg durch Uerdingen-Fans werden. Das legendäre Europapokal-Stadion stand zu Drittliga-Zeiten aufgrund seines maroden Zustandes oftmals im schlechten Licht da.

Zum Saisonstart 2022/23 der Oberliga Niederrhein war es endlich so weit: Der KFC konnte nach jahrelangem Nomadentum in anderen Stadien wieder in der Grotenburg auflaufen. Trotz erneuten Umbruchs (22 Zu-, 24 Abgänge) stellte man eine schlagkräftige Truppe zusammen, die am 15. Spieltag von der Tabellenspitze grüßte.

Doch wenig später war der Höhenflug abrupt beendet, und Trainer Alexander Voigt (44, Ex-Bundesliga-Profi für den 1. FC Köln) musste gehen. Aus dem Trainerteam blieb Ex-Schalke-Profi Levan Kenia (32) als Konstante, der 29-malige georgische Nationalspieler gibt bis heute den spielenden Co-Trainer.

Pikant: Zur gleichen Zeit wurde publik, dass der Klub wieder einmal Rückstände bei den Zahlungen der Spielergehälter und Berater-Provisionen der laufenden Saison aufweist. Nichtsdestotrotz wurde am Saisonziel Regionalliga-Wiederaufstieg festgehalten.

Dafür verpflichtete man Anfang Dezember 2022 Trainer Björn Joppe (44), der in Ostdeutschland durch sein Engagement als Teamchef bei Lok Leipzig (Dezember 2018 bis Oktober 2019) bekannt ist.