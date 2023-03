Mehr Geld für Sachsen Schiris? Der Verband entscheidet am Wochenende!

Michael Näther (23) leitete am Mittwoch das Sachsenpokal-Viertelfinale zwischen Dresden und Zwickau und bekam dafür laut Finanzordnung 240 Euro plus Reisekosten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wenn am Wochenende der Vorstand des Sächsischen Fußballverbandes (SFV) in Bautzen zusammenkommt, steht ein Diskussionspunkt ganz oben auf der Tagesordnung: Sollen Schiedsrichter künftig höher vergütet werden?

Vorbild ist der Bayrische Fußballverband, der eine derartige Änderung zur neuen Saison auf den Weg bringt. Der traurige Beweggrund: Der fortschreitende Schiedsrichter-Rückgang!

Ganz konkret sollen die Sätze für Hauptschiedsrichter von im Schnitt 33,62 Euro auf 52,93 Euro pro Partie steigen. Bei Schiedsrichter-Assistenten wird der Satz von 25,83 Euro auf 36,11 Euro klettern.

Auch in Sachsen könnte schon am Wochenende der Beschluss fallen, zur kommenden Spielzeit die Spesen zu erhöhen, wie der MDR berichtet. In der Diskussion ist eine pauschale Erhöhung von zehn Euro pro Einsatz.

Zum Vergleich: Je nach Höhe der Spielklasse, in der der Schiedsrichter angesetzt, staffelt sich die Entschädigung. Das beginnt bei 7,50 Euro im Nachwuchs bis 30 Euro in der Kreisliga, sind in der Regionalliga aber schon 240 Euro als Hauptschiedsrichter. Außerdem können Schiedsrichter Reisekosten mit dem Satz von 0,30 Euro pro Kilometer abrechnen.

Doch was spricht für eine Erhöhung der Spesen und was dagegen?