Überraschungs-Erster! Darum steht der Greifswalder FC in der Regionalliga ganz oben

Und auch in Greifswald nicht. Man erinnere sich an den Vorgänger des derzeitigen Trainers. Zwischen Anfang März und Ende April betreute Roland Vrabec (49) die Truppe, kassierte auswärts einmal eine 0:4- sowie eine 0:5-Klatsche und flog gegen einen Verbandsligisten aus dem Landespokal.

Die meisten Treffer fallen nach Ballgewinnen in der eigenen Hälfte und blitzschnellen Kontern, womit die Norddeutschen schon so einige Kontrahenten überrumpelten.

Den Gegner auf Distanz halten - dies gelang den Greifswaldern um Can Coskun (25, r.) diese Saison oftmals gut. © Picture Point / Roger Petzsche

Öffentliche Wahrnehmung: Von vielen wurde der GFC in der Vorsaison belächelt, da die Norddeutschen nur sehr wenig aus ihrem kostspieligen Kader herausholten.

In dieser Saison hat sich der Küstenwind gedreht und gibt den Norddeutschen den nötigen Auftrieb. Denn die oft leichtfertige Einschätzung der Boddenstädter fiel einigen Gegnern auf die Füße, insgesamt erzielte der GFC in sechs von acht Partien das erste Tor.

Der vor Saison als Aufstiegskandidat gehandelte Carl Zeiss Jena ging mit dem Selbstverständnis eines Sieges in sein erstes Heimspiel - und schoss erst in der Nachspielzeit den Ausgleich. Lok Leipzig geriet in seinem Heimspiel gegen den GFC früh in Rückstand und sollte sich nicht mehr von diesem Nackenschlag erholen.

Und am zurückliegenden Wochenende waren die so furios in die Saison gestarteten Hertha-Bubis an der Küste einem Sieg ganz nahe. Glaubten sie, da sie bis zur 60. Minuten beim Stand von 1:1 die bessere Mannschaft waren. Greifswald gewann mit 5:2.

Eine Mannschaft, die Greifswald nicht auf die leichte Schulter nehmen wird, ist Underdog Viktoria Berlin. Der samstägliche Gegner des GFC (Anstoß: 13 Uhr) schlug schon Cottbus, Jena und Altglienicke.