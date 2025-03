Droht jetzt sogar das Saison-Aus? FC-Köln-Stürmer schwer an der Schulter verletzt

Köln/Altach - Nächster Rückschlag für den 1. FC Köln : Stürmer Florian Dietz (26) hat sich schwer verletzt und fällt bis auf Weiteres aus - und das, obwohl er sich bei seiner Leihstation in Österreich eigentlich das dringend benötigte Selbstvertrauen zurückholen wollte.

Er sei jetzt in der Reha und müsse dann schauen, wie die Schulter reagieren würde, führt Dietz aus. Konkret ginge es dabei um die Fragen: "Wie fühlt es sich an? Fühle ich mich wohl? Traue ich mir zu, der Mannschaft noch zu helfen?"

Eine Operation an der lädierten Schulter kommt für Dietz aktuell allerdings nicht infrage. "Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze konservativ zu behandeln", betont der Angreifer am Sky-Mikrofon .

Der 26-Jährige, der noch bis Saisonende an den SCR Altach ausgeliehen ist, hat sich vor knapp einer Woche beim 3:1-Testspielsieg seiner Mannschaft gegen den FC Winterthur die Schulter ausgekugelt und muss seitdem pausieren.

Für den FC erzielte Florian Dietz insgesamt drei Tore, hier in der Europa Conference League gegen den 1. FC Slovacko in der Saison 2022/23. © Federico Gambarini/dpa

Letzteres sei dabei sein ganz großes Ziel. "Wir haben noch einiges vor - und wollen unbedingt den Klassenerhalt erreichen", beteuert der 26-Jährige, der sich von der erneuten Verletzung nicht aus der Bahn bringen lassen will.

"Die ersten ein, zwei Tage waren schwierig. Aber ich habe schon den einen oder anderen Rückschlag erlebt und auch davon lasse ich mich nicht unterkriegen!", gibt sich Dietz kämpferisch.

Sein Trainer, Fabio Ingolitsch (32), will die Hoffnung auf ein Comeback des Stürmers im Altach-Trikot indes noch nicht vollends aufgeben. "In den nächsten Wochen wird es jetzt entscheidend sein, wie er sich fühlt und wann er wieder bereit ist, voll in die Duelle zu gehen", meint der 32-Jährige und verspricht: "Die Chance lebt, dass er noch mal für uns spielt!"

Dietz spielt seit Anfang Januar für die Österreicher. In bislang sechs Partien stand er fünfmal von Beginn an auf dem Rasen. Mit zwei eigenen Treffern und einer Vorlage hat er sich dabei gleich zum zweitbesten Torschützen des Klubs gemausert.