Nach Baumgart-Rückritt beim 1. FC Köln: Klub soll ihn als Nachfolger holen!

Derzeit ist Matthias Kohler ohne Verein. Zuletzt war er beim FC Volendam in Holland aktiv. © IMAGO / ANP

Den 21. Dezember 2023 werden die Anhänger der Geißböcke so schnell nicht mehr vergessen.

Erst nahm Ex-Coach Baumgart nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin seinen Hut. Wenig später flatterte am Geißbockheim die Bestätigung der Transfersperre für zwei Wechselperioden ins Haus.

Nun will man sich beim Tabellen-17. neu aufstellen und den Klub wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Helfen soll dabei auch der Nachfolger von Steffen Baumgart.

Während in den vergangenen eineinhalb Wochen viel über Friedhelm Funkel (70) diskutiert wurde, soll sich ein absoluter Nobody in die Favoritenrolle gedrückt haben.

Die Rede ist von Matthias Kohler (32)!