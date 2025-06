Nach Hammer-Saison beim 1. FC Köln: Marvin Schwäbe wohl bei diesem Klub auf dem Zettel

Köln - Verliert der 1. FC Köln nach der Rückkehr in die Bundesliga ausgerechnet einen seiner Fanlieblinge?

Alles in Kürze

Eigentlich wollen die Geißböcke mit ihm in die neue Saison gehen und die Mission Klassenerhalt packen.

Ablösen soll Schwäbe an der Westküste der USA keinen Geringeren als Hugo Lloris (38). Der Franzose soll demnach noch eine Saison in Los Angeles auflaufen und den Platz zwischen den Pfosten im Anschluss an Schwäbe übergeben.