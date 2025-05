Wenige Tage vor Saisonfinale: FC-Köln-Star bei Schlägerei verletzt - Einsatz unwahrscheinlich

Köln - Schock für den 1. FC Köln : Top-Scorer Tim Lemperle (23) wurde bei einer Schlägerei verletzt. Ob der Stürmer im Saisonfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag auflaufen kann, ist noch ungewiss.

Tim Lemperle (23) wird den 1. FC Köln nach der Saison wohl in Richtung TSG 1899 Hoffenheim verlassen. © Marius Becker/dpa

Der 23-Jährige soll bei der Auseinandersetzung in der Nacht auf Montag so schwere Verletzungen im Gesicht erlitten haben, dass er in einem Kölner Krankenhaus behandelt werden musste. Das berichtet der TV-Sender n-tv unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach sei der gebürtige Frankfurter zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen. Genauere Informationen, etwa zum Grund des Streits, seien bislang allerdings noch nicht bekannt.

Inzwischen soll Lemperle die Klinik wieder verlassen haben, beim Training seiner Mannschaft am Montag war er jedoch nicht anwesend.

"Wir sind über den Vorfall informiert", bestätigt FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) die Auseinandersetzung gegenüber dem Sender und ergänzt: "Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig wird."