Diese beiden Union-Spieler nimmt Urs Fischer in die Pflicht

Trainer Urs Fischer (57) verlangt vor allem von Leonardo Bonucci (36) und Robin Gosens (28) mehr Führung. © Andreas Gora/dpa

Gelingt gegen Braga die Wende? Wenn es nach Fischer geht, dann ja. Nach fünf Niederlagen in Folge steht der gesamte Klub mächtig unter Strom.

Mithilfe von 66.000 Fans im Berliner Olympiastadion soll nicht nur der erste Sieg in der Königsklasse eingefahren werden, sondern auch der erhoffte Befreiungsschlag gelingen.

Der Schweizer nimmt im Hinblick auf die kommende Partie vor allem zwei Spieler in die Pflicht. Leonardo Bonucci (36) und Robin Gosens (28) sollen mit ihrer Erfahrung am heutigen Dienstag das Zünglein an der Waage sein.

Seit Wochen fehlen mit Robin Knoche (31) und Rani Khedira (29) fehlen zwei absolute Führungsspieler.

Der Berliner Übungsleiter erwartet dementsprechend vor allem von Bonucci und Gosens, dass sie auf dem Platz führen: "Die Jungs geben ihr Bestmögliches. Aber auch sie müssen vielleicht noch ein bisschen mehr die Jungs coachen, noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn die Situation nicht ganz so einfach ist."