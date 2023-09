1. FC Union Berlin verspricht vor Champions-League-Auftakt gegen Real: Es wird galaktisch

Berlin - Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) hat das Warten endlich ein Ende. Für Union Berlin beginnt das Abenteuer Champions League. Zum Auftakt geht es gegen den größten Verein der Welt. Trainer Urs Fischer (57) sieht seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos.

Union Berlin bereitet sich im Santiago Bernabéu auf das Spiel gegen Real Madrid vor. © Matthias Koch/dpa

"Das ist ein großer Verein mit einer großen Ausstrahlung. Das weiß ich auch von David Alaba, mit dem ich einen guten Kontakt pflege", betonte Unions Kapitän Christopher Trimmel (36). Der Respekt ist also da, mehr aber auch nicht.

Auch wenn die Königlichen mit fünf Siegen aus fünf Spielen perfekt in die neue Spielzeit gestartet sind, kocht die Elf von Trainer Carlo Ancelotti (64) auch nur mit Wasser.

Trainer Urs Fischer zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dennoch selbstbewusst. Laut dem 57-Jährigen sei es wichtig den "Matchplan bestmöglich umzusetzen. Es wird eine schwierige Aufgabe, die wir trotzdem mutig angehen."

Verzichten muss Union Berlin am Mittwoch auf Abwehrchef Robin Knoche. Der 31-Jährige reiste nicht mit in die spanische Hauptstadt. "Er ist zuhause, befindet sich in Therapie", erklärte Fischer. Ob das die perfekte Möglichkeit ist, das Leonardo Bonucci (36) zu seinem Debüt kommt, verneinte der Union Trainer nicht: "Die Möglichkeit kann bestehen".