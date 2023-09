Abwehrsorgen nach Unions historischer Champions-League-Nacht? Darum musste Bonucci runter

Berlin - Fußball, Du kannst manchmal so brutal sein. Bis tief in die Nachspielzeit kratzte Union Berlin bei der Champions-League-Premiere bei Real Madrid am Überraschungserfolg. In der 94. Minute traf dann aber Ex-Borusse Jude Bellingham (20) mitten ins eiserne Herz!

Jude Bellingham (20) trifft und trifft. Leider auch spät gegen Union. © THOMAS COEX / AFP

"Wenn dir eine Minute fehlt, um einen Punkt in Madrid mitzunehmen, ist es auch verständlich, enttäuscht zu sein", sagte Urs Fischer (57) nach dem Spiel.

Am Ende überwog dann aber doch der Stolz. Seine Mannschaft war auch im Bernabéu der erwartet unangenehme Gegner. Gerade in der ersten Hälfte ließen die Köpenicker kaum etwas zu. "Wir haben alles aufgewendet, was möglich ist", so der Schweizer. "Wir waren sehr diszipliniert, haben in den ersten 30 Minuten sehr erwachsen gespielt."

Danach aber schlichen sich Fehler ein, wie Fischer zugeben musste. Union kam mit dem Seitenwechsel kaum noch aus der eigenen Hälfte und hatte "das nötige Fußballglück".

Mehrmals musste Union brenzlige Situation überstehen. Gleich zweimal rettete der Pfosten, ehe Bellingham die Real-Fans tief in der Nachspielzeit erlöste.