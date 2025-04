Achtung, Verwechslungsgefahr: Holt Union diesen Zweitliga-Star?

Berlin - Robert Andrich (30), Kevin Behrens (34), Niko Gießelmann (33), Genki Haraguchi (33) oder auch zuletzt Laszlo Bénes (27): Die Eisernen schauen immer mal gerne in die 2. Liga . Wird Union Berlin nun einmal mehr im Unterhaus fündig?

Dejan Ljubicic (27) ist mit Köln auf Kurs Wiederaufstieg und ist am Saisonende ablösefrei zu haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Bild zufolge sollen sich die Köpenicker für Kölns Dejan Ljubicic (27) interessieren. Der Mittelfeldmann wollte schon nach dem Abstieg zu Leeds United, ein Deal kam aber nicht zustande. Es scheiterte an der Ablöse.

Ljubicic blieb in Köln und spielte eine eher durchwachsene Saison (vier Tore, drei Vorlagen), dennoch bleibt er begehrt. Seine Zukunft aber scheint der 27-Jährige nicht in der Domstadt zu sehen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Schlagen jetzt die Eisernen zu? Sie haben neben dem so gut wie sicheren Klassenerhalt und der Perspektive Bundesliga noch ein Faustpfand in der Hinterhand: Steffen Baumgart (53).

Er kennt den gebürtigen Wiener noch aus erfolgreichen Kölner Zeiten. Unter dem 53-Jährigen blühte Ljubicic richtig auf. Kehrt er nun zu seinem Ex-Coach zurück?

Auch den Manager kennt er bereits. Horst Held lockte den Österreicher bereits einst von LASK Linz nach Köln.