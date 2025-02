Baumgart bei Union Berlin unter Druck: Trainer-Effekt schon verpufft?

Berlin - Ein Weckruf zur rechten Zeit? Das 0:6-Debakel bei Borussia Dortmund war keine normale Niederlage. Steffen Baumgart (53) suchte nach Schlusspfiff noch nach Erklärungen : "Das Spiel nimmt einen Lauf, den ich so nicht erwartet habe. Das muss ich erst mal sacken lassen."

Stattdessen ist das Prunkstück, die sonst so sattelfeste Defensive, verloren gegangen. Seit Baumgart im Amt ist, kassierten die Eisernen schon 16 Gegentore. Im Schnitt fangen sich die Köpenicker also zwei Gegentore pro Spiel.

In acht Spielen gelangen erst zwei Siege, dazu ein Remis und schon fünf Niederlagen. Der Trainereffekt ist verpufft - zumindest, was die Ergebnisse betrifft.

Der 53-Jährige hat Union Berlin erst in der Winterpause übernommen. Die Bilanz: Ernüchternd!

Vor allem die Umstellung auf die Viererkette ist nach Jahren der praktizierten Dreier- bzw. Fünferkette noch nicht perfekt. Womöglich stellt Baumgart daher beim so wichtigen Keller-Duell gegen Holstein Kiel am Sonntag wieder um (15.30 Uhr/DAZN). Schon in der 2. Halbzeit sah es gegen Gladbach deutlich trotz Niederlage mit Dreierkette deutlich besser aus.

Das Heimspiel ist auch deswegen so wichtig, schaut man auf das Restprogramm: Die nächsten Gegner heißen dann Frankfurt (A), Bayern (H), Freiburg (A), Wolfsburg (H), Leverkusen (A) und Stuttgart (H). In der Hinrunde war es nach dem 2:0 bei Kiel der Beginn der Abwärtsspirale. Aus den sechs Partien holte man nur zwei Zähler. Union und Baumgart sind gewarnt!