Dieser Union-Spieler ist DER Marktwert-Verlierer der Bundesliga

Berlin - Transfermarkt veröffentlichte am Mittwoch die neuen Marktwerte in der Fußball-Bundesliga. Bei Union Berlin gab es gleich mehrere Abwertungen. Brenden Aaronson (22) hat es besonders hart erwischt.

Brenden Aaronson (22) konnte im Trikot der Eisernen bislang noch nicht überzeugen. © Thomas Frey/dpa

Sieben Niederlagen in Folge, nur noch Platz 13 und eine Form, die man so von dem Berliner in den vergangenen Jahren nicht gewohnt ist.

Gleich mehrere Spieler mussten im letzten "Transfermarktupdate" ein Minus hinnehmen. So wurden die beiden Neuzugänge Lucas Tousart (26) und Kevin Volland (31) abgewertet.

Der Franzose verlor zwei Millionen, steht nur noch bei sieben Millionen und Volland muss sich jetzt mit sechs Millionen Euro Marktwert begnügen.

Im bundesligaweiten Vergleich hat es mit Brenden Aaronson einen Spieler von Union erwischt, der am meisten an Wert verloren hat. Der Nationalspieler der USA ist mit seinen 18 Millionen Euro zwar immer noch wertvollster Spieler der Eisernen, doch der 22-Jährige verlor ganze sieben Millionen Euro.