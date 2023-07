03.07.2023 12:35 Doekhi verweigert klares Bekenntnis zu Union

Union Berlin startet in die neue Saison und ob Danilo Doekhi auch in der nächsten Spielzeit weiter an der Alten Försterei auflaufen wird, ist fraglich.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Union Berlin muss sich wohl immer mehr mit einem Abschied von Danilho Doekhi (25) beschäftigen. Der Abwehrspieler steht bei vielen europäischen Top-Vereinen auf dem Zettel. Danilho Doekhi (25) steht bei mehreren Top-Vereinen auf dem Zettel. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa Mit voller Vorfreude geht es bei Union Berlin in die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Die guten Leistungen aus der vergangenen Spielzeit haben natürlich auch Begehrlichkeiten bei den ganz großen Teams in Europa geweckt. Vor allem Danilho Doekhi soll im Fokus von so manchem Spitzenteam stehen. Der 25-jährige Niederländer wechselte erst im vergangenen Sommer an die Alte Försterei. Mit seinen fünf Toren war er der torgefährlichste Innenverteidiger der gesamten Bundesliga. Ob er in der kommenden Spielzeit immer noch das rot-weiße Trikot tragen wird, ist derzeit äußerst fraglich. 1. FC Union Berlin Union schnappt sich wohl diesen 3. Liga-Ronaldo Sein Berater Seraino Dalgliesh sagte im Radiointerview mit Radio CRC: "Ich weiß, dass Doekhi auf Napolis Liste steht." Union hat alle Karten in der Hand Doekhi (r.) konnte in der vergangenen Spielzeit durch seine Zweikampfstärke überzeugen. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa Doekhi hat seinen Marktwert in der vergangenen Spielzeit von vier auf 17 Millionen Euro hochgeschraubt. Unterm Strich dürften die Eisernen einem möglichen Abschied ihres Abwehrchefs entspannt entgegensehen. Doekhi hat in Berlin noch einen Vertrag bis 2025. Mögliche Interessenten, wie es anscheinend Neapel, die Roma oder auch West Ham sind, müssten im Falle eines Transfers tief in die Tasche greifen. Sein Berater Seraino Dalgliesh traut dem 25-Jährigen in jedem Fall den nächsten Schritt zu: "Wenn ein offizielles Angebot eintrifft, wird dieses bewertet. Mit der Marktöffnung werden wir die konkreten Angebote auswerten." Vor allem im Süden Italiens wird wohl bald ein neuer Innenverteidiger gesucht. Neapel wird anscheinend seinen Abwehrchef Min-Jae Kim an den FC Bayern verlieren und das nötige Kleingeld wäre beim neuen italienischen Meister ohnehin vorhanden. Egal, wie sich die Personalie Danilho Doekhi entwickelt, Union wird am Ende als Gewinner aus der Sache gehen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa