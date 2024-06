Tränengeständnis von Union-Star Gosens nach EM-Aus: "Ich habe erst mal für mich geweint"

Robin Gosens (29) wurde mit sechs Treffern zwar Toptorjäger bei Union Berlin, die schlechte Saison kostete ihn aber die EM. © Andreas Gora/dpa

An dem Moment, als ihn Julian Nagelsmann (36) die EM-Ausbootung mitgeteilt hat, erinnert sich der 29-Jährige in der ZDF-Doku "Heimvorteil - mit Tommi Schmitt" noch ganz genau. Er spricht offen darüber, was in ihm vorging:

"Es hat sich absolut scheiße angefühlt. Ich war gerade auf dem Weg zum Training nach der Köln-Niederlage. Ich hatte sowieso schon übelst schlechte Laune. Und da hat er mich angerufen und gesagt: 'Robin, es tut mir unfassbar leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Glaube mir: Ich schätze dich total. Ich glaube auch, dass du der Mannschaft helfen kannst, aber die Saison bei Union fliegt dir leider um die Ohren.'"

Dass es schwer werden würde, noch auf dem EM-Zug aufzuspringen, hatte sich bereits angedeutet. Bei den letzten zwei Testspielen vor der Nominierung fehlte Gosens bereits. Und dennoch ist es ein harter Schlag.

"Auf so einen Moment kannst du dich nicht vorbereiten. Wenn das ein absoluter Kindheitstraum ist, der sich dann in Luft auflöst, reißt es dir alles unter den Füßen weg. Dann haben wir aufgelegt und dann habe ich selber erst mal für mich geweint. Dann habe ich sofort meine Frau angerufen und ihr gesagt: Schatz, ich habe es nicht geschafft.' Dann haben wir noch zwei Minuten zusammen am Telefon geweint."