Hartgesottene Anhänger werden sich erinnern: Ist das das neue Union-Trikot?

Berlin - Da kommt Nostalgie bei den Unionern auf. Die Eisernen sind trotz zuletzt zweier sportlich schwieriger Jahre längst etablierter Bundesligist, stürmten gar bis in die Champions League und gehen nun schon in ihre siebte Bundesligasaison nacheinander.

Alles in Kürze

Somit bleibt das Trikot komplett in den Vereinsfarben Rot-Weiß. Ein Trikot im Retro-Look. Denn beim genauen Betrachten fällt auf: Das gab es doch schon mal.

Die neue Spielkleidung ist ganz klassisch gehalten. Selbst das Adidas-Emblem ist nicht in Schwarz, sondern in Weiß gehalten.

Wie schon in der Saison 2022/2023 setzt Union auf ein weiß-rot-gestreiftes Trikot. Diesmal allerdings im Querformat. Dabei verzichten sie auf große Spielerei.

Es gab allerdings auch ganz andere Zeiten (die hartgesottenen Union-Anhänger werden sich erinnern). Vor 18 Jahren spielte Union Berlin noch in der damaligen Regionalliga (heutige 3. Liga).

In der Saison 2007/2008 lief Union mit einem ähnlichen Design auf - damals noch in der Regionalliga. Zwei Jahre später schaffte Union mit Uwe Neuhaus (65) als Trainer den Aufstieg in die 2. Liga. Jetzt gibt es wohl die volle Pulle Nostalgie für die eisernen Anhänger.

Wann genau sie die neue Spielkleidung zu Gesicht bekommen, ist allerdings noch unklar. Dem Kurier zufolge wird Union zwar beim Testspiel gegen Brandenburger SC Süd 05 am 12. Juli im neuen Gewand auflaufen - dann aber in den Ausweichtrikots.