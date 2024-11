Interesse ist da: Wird dieser Union-Flop der erste Abgang?

Ivan Prtajin (28, 2.v.r.) durfte sich in dieser Saison bei Union Berlin noch gar nicht zeigen. © Soeren Stache/dpa

Stoßstürmer Jordan (28) hat noch gar nicht getroffen, bekommt von Bo Svensson (45) dennoch das Vertrauen geschenkt. Das können Last-Minute-Neuzugang Andrej Ilic (24) und Ivan Prtajin (28) nicht von sich behaupten.

Sie standen in dieser Saison nicht einmal im Kader - und das trotz der Torflaute. Mit erst neun erzielten Toren stellt Union die zweitschwächste Offensive der ganzen Liga dar. Nur St. Pauli hat noch seltener getroffen (siebenmal).

Dabei weiß gerade Prtajin, wo die Kiste steht. Der Kroate hatte erst in der 3. Liga mit 15 Buden maßgeblich Anteil am Aufstieg Wiesbadens, knipste auch eine Etage weiter höher (13 Saisontore in der 2. Liga) und spielte sich so in die Notizbücher größerer Vereine.

"Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun", freute sich Oliver Ruhnert (53) im Sommer.