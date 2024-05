Köln wird zum Berliner Albtraum: Muss nach Hertha auch Union dran glauben?

Berlin - Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als Hertha BSC am 12. Mai 2023 voller Tatendrang nach Köln fuhr. Der Rückstand durch Davie Selke (29) wurde schnell egalisiert. Die Alte Dame drehte gar die Partie, ging mit 2:1 in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:5 geschlagen geben.