Kurzes Vergnügen: Verlassen diese zwei Neuzugänge Union schon wieder?

Mikkel Kaufmann kommt bei Union nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. © Andreas Gora/dpa

Unabhängig von den Ergebnissen der noch ausstehende drei Spiele (Gladbach, Bochum, Köln) ist schon jetzt klar: Die Hinrunde ist völlig verkorkst.

Union Berlin steckt als Tabellenletzter knietief im Abstiegskampf, auch weil die Neuzugänge nicht so funktioniert haben, wie das normalerweise bei den Eisernen der Fall ist. Logisch, dass im Winter wohl nachjustiert wird.

Gerade im Sturm besteht Handlungsbedarf. Kevin Behrens (32) legte los wie die Feuerwehr (vier Buden nach zwei Spielen), steckt seitdem aber in einer großen Formkrise. Sheraldo Becker (28), vergangene Saison noch Topscorer, hat in dieser Spielzeit in der Liga noch gar nicht getroffen.

Stattdessen führt Robin Gosens (29), der Schienenspieler bzw. linke Verteidiger, die interne Torschützenliste an (fünf Treffer).

Kommt mindestens ein Knipser, sieht es für zwei Union-Stars wiederum noch düsterer aus. Bei dann sieben Angreifern im Kader dürfte es für Benedict Hollerbach (22) und Mikkel Kaufmann (22) noch schwieriger werden, auf genügend Einsatzzeiten zu kommen. Macht das Duo nach nur sechs Monaten schon wieder den Abflug?