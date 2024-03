Nach acht Jahren Union: Busk sagt Tschüss

Jakob Busk (30) wird Union Berlin am Saisonende verlassen. © Matthias Koch/dpa

"Als ich 2016 zu Union gekommen bin, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Berlin mein Zuhause werden könnte. Ich hatte sportlich viele Höhen und Tiefen, aber auch das große Glück mit diesem Verein alles erleben zu dürfen. Der Aufstieg in die Bundesliga bis hin zur Teilnahme an der Champions League war unfassbar", äußerte der Däne in einer Vereinsmitteilung des Bundesligisten am Freitag.

Busk war 2016 von seinem Heimatverein FC Kopenhagen in die Hauptstadt gewechselt. Schnell entwickelte er sich beim damaligen Zweitligisten zum Stammtorhüter.

Dass Busk in acht Jahren nur auf 57 Pflichtspieleinsätze kommt, liegt einerseits an vielen Verletzungen, die den Schlussmann immer wieder ausbremsten.

Zum anderen musste sich der Skandinavier in den letzten Jahren immer mit der Rolle des Ersatzkeepers zufriedengeben. Letztmalig stand Busk am 7. April 2018 für Union zwischen den Pfosten.

Seit 2020 fungierte er im Mannschaftsrat als Bindeglied und Sprachrohr zwischen Trainerteam und Mannschaft.