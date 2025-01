Nach Feuerzeug-Eklat: Union-Präsident Zingler geht auf DFB und VfL Bochum los

Berlin - Mit scharfen Attacken gegen den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes um Chefankläger Anton Nachreiner (69) sowie Rivale VfL Bochum hat Union Berlins Präsident Dirk Zingler (60) den Einspruch gegen die Niederlage am grünen Tisch wegen des Feuerzeugwurfs begründet.

Nach dem Feuerzeug-Eklat hat Union-Präsident Dirk Zingler (60) am Samstag noch einmal zum Rundumschlag gegen den DFB und die Bochumer ausgeholt. © Andreas Gora/dpa

Zugleich ließ der Klub-Chef durchblicken, dass einige Liga-Rivalen beim Gang vor das DFB-Bundesgericht ihr Interesse signalisiert hätten, als Nebenkläger aufzutreten.

Der Kontrollausschuss mit Herrn Nachreiner an der Spitze habe "mal wieder ein politisches Exempel statuieren" wollen, sagte Zingler beim TV-Sender Sky: "Er wollte ein Urteil erzwingen, um die Gewalt auf den Rängen zu bekämpfen. Dann wird auch gerne mal ein Schiedsrichter geopfert."

Am Donnerstag hatte das DFB-Sportgericht das Spiel der Berliner gegen Bochum, das am 14. Dezember 1:1 ausgegangen war, mit 2:0 für die Westfalen gewertet. VfL-Torhüter Patrick Drewes (31) war durch ein Feuerzeug am Kopf getroffen worden und konnte nach der gut 25-minütigen Unterbrechung nicht weiterspielen.

Es habe im Ermessen von Schiedsrichter Martin Petersen (39) gelegen, das Spiel fortzusetzen. "Wenn man live erlebt hat, wie Herr Petersen aggressiv unter Druck gesetzt wurde vom Kontrollausschuss, doch zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Wenn wir dahin kommen, dass der Kontrollausschuss die Schiedsrichter unter Druck setzt ... Deshalb habe ich gesagt: Dieses Urteil ist ein Skandal", sagte Zingler.