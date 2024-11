Schnappt sich Union dieses Zweitliga-Juwel?

Berlin - Wird das wieder so ein typischer Union-Transfer? Die Eisernen richten den Blick offenbar mal wieder in die 2. Liga : Union Berlin soll ein Auge auf Nürnbergs Jens Castrop (21) geworfen haben. Das berichtet zumindest Sky.

"Also bei uns klopfen gerade viele Vereine für unsere Spieler an. Auch für Jens, weil er es einfach in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht und sich stetig weiterentwickelt hat. Seitdem er bei uns ist, hatte er auch Rückschläge, aber er macht es jetzt im Training, aber auch in den Spielen viel seriöser und bestätigt, dass er eine hohe Qualität hat."

Wirklich Handlungsbedarf hat Union im zentralen Mittelfeld allerdings nicht. Gerade Eigengewächs Aljoscha Kemlein (20) dreht an der Seite von Dauerbrenner Rani Khedira (31) derzeit mächtig auf. Vielmehr brauchen die Eisernen einen Knipser ...