Schon im Winter: Schnappt sich Union diesen Zweitliga-Star?

Berlin - Union Berlin steckt in der (Ergebnis-)Krise und die Gerüchteküche brodelt. Zwischendurch geisterte gar der Name Leon Goretzka (29) durch Köpenick. Dass der Bayern-Star tatsächlich ein Eiserner wird, daran glauben wohl eher die wenigsten. Realistischer scheint da schon der nächste bekannte Name aus der Bundesliga beziehungsweise aus dem Unterhaus.