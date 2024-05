So steigt Union ab, so retten sich die Eisernen: Bei diesem Szenario wird es kurios

Berlin - Abstiegsangst in Köpenick! Für Union Berlin geht es am Samstag gegen Freiburg (15.30 Uhr/Sky) um alles. Selbst der direkte Abstieg ist noch möglich. Die Rechenspiele können beginnen.

Zum Verzweifeln: Union und Kapitän Christopher Trimmel sind für den direkten Klassenerhalt auch auf andere angewiesen. © INA FASSBENDER / AFP

TAG24 zeigt, was passieren muss, damit die Eisernen die Klasse direkt halten, mindestens in der Relegation landen und wann das Worst-Case-Szenario - von der Champions League in die 2. Liga - Realität werden könnte.



So schafft Union den direkten Klassenerhalt

Wochenlang hatte es Union in der eigenen Hand, doch der einst komfortable Vorsprung von neun Zählern auf den Relegationsrang ist dahin. Gewinnen die Eisernen, sind sie dennoch auf die Konkurrenten angewiesen.

Aufgrund des besseren Torverhältnisses darf Mainz (32 Punkte) als 15. und mit zwei Zählern vor Union (30) keinen Punkt in Wolfsburg holen. Bei einem Remis müssten die Köpenicker mindestens 12 Tore erzielen.

Holt Bochum (33) wiederum in Bremen mindestens einen Zähler, sind sie durch. Verliert der VfL aber, schiebt sich Union vorbei.

So landet Union in der Relegation

Reicht es gegen Freiburg nur zu einem Unentschieden, ist der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich. Immerhin aber ist ihnen die Relegation nicht mehr zu nehmen - unabhängig vom Ergebnis von Verfolger Köln (27).