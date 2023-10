Star-Neuzugang bei Union "nicht glücklich"? Jetzt spricht Bonucci

Unions Leonardo Bonucci saß auch in der Champions League auf der Bank. © RONNY HARTMANN / AFP

Der Italiener berichtete vom Bank-Frust Leonardo Bonuccis (36), denn wie schon gegen Stuttgart saß der Europameister nur auf der Bank. Er sei deshalb "not happy", da er zu Union Berlin kam, um in der Champions League zu spielen und wolle am heutigen Mittwoch das Gespräch mit Urs Fischer (57) suchen, so Romano in seinem Tweet.

Das stieß offenbar nicht nur bei Unions Erfolgstrainer auf Verwunderung. Via Instagram hat sich nun der Routinier zu Wort gemeldet. "Ohne nicht einmal mehr überrascht zu sein, lese ich wieder einmal erfundene Geschichten über mich", beginnt der 36-Jährige sein Statement.

Demnach habe er jeden Tag konstruktive Gespräche mit dem Coach. "Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und wir alle wollen definitiv raus aus dieser Situation, ganz besonders für die Fans."

In seiner nun schon langen Karriere habe er die Entscheidungen seiner Trainer stets akzeptiert - "so auch gestern".

Die Juve-Legende musste 90 Minuten von der Bank mitansehen, wie seine Teamkollegen Neapel mehr als Paroli boten, sich aber wieder einmal geschlagen geben musste. "Der Wille zu spielen war zweifellos groß, aber heute tritt der Einzelne in den Hintergrund gegenüber der Notwendigkeit, das Team zu schützen, denn am Ende schaden diese voreingenommenen Geschichten dem Team und nicht mir."