Union Berlin auf der Suche nach der Form

Berlin - Drei Niederlagen in Folge, sechs Punkte nach fünf Spielen. Die Stimmung im Osten von Berlin war schon einmal besser. Trainer Urs Fischer (57) kann die Art und Weise der Niederlage gegen Hoffenheim so nicht akzeptieren.

Urs Fischer (57, Mitte) muntert seine Mitspieler nach der vierten Niederlage in Folge auf. © Andreas Gora/dpa

Der Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien verlief wie geschmiert. Dazu der gute Einsatz von Robin Gosens (29). Nach dem 4:1 gegen Darmstadt 98 ging für Union Berlin nicht mehr viel zusammen.

Vor allem die Offensive ist das aktuelle Problem des Tabellenvierten aus der letzten Saison. Union erzielte nur ein Tor in den vergangenen vier Partien. Auch gegen Hoffenheim am gestrigen Samstag blieb die Tor-Hymne an der Alten Försterei aus.

Trainer Urs Fischer sagte nach der unterm Strich verdienten Pleite: "Die erste Halbzeit geht so nicht. Wir waren einfach nicht da", äußerte er und schob hinterher: "Das gilt auch für Leo."

Gemeint war natürlich Leonardo Bonucci (36), der mit einem verursachten Strafstoß und einem Fehler vor dem 0:2 seine Aktien an der Niederlage hatte.