Union Berlin: Dirk Zingler arbeitet nicht mehr ehrenamtlich

21 Jahre übte Dirk Zingler (60) seine Tätigkeit als Präsident bei Union Berlin als Ehrenamt aus. © Andreas Gora/dpa

Der 60 Jahre alte Unternehmer wird künftig seinen Posten wie seine nun sechs Kolleginnen und Kollegen im Präsidium hauptamtlich ausüben. Das teilten die Köpenicker mit Beginn der vierjährigen Periode mit.

"Nach 21 Jahren als Präsident ist der Beginn der neuen Amtsperiode auch für mich noch mal ein Neustart. Nachdem es in den ersten Jahren vor allem ums Überleben unseres Klubs ging, gehen wir mit der inzwischen erarbeiteten Stabilität nun an die Umsetzung des wichtigsten Zukunftsprojektes", wurde Zingler in einer Klub-Mitteilung zitiert.

In den kommenden Jahren stehen für die Eisernen Um- und Neubau des Trainingszentrums und vor allem des Stadions an der Alten Försterei an. Unter Zinglers Führung stieg der Klub 2019 erstmals in die Bundesliga auf und setzte zu einem ungeahnten Höhenflug an.

2023 qualifizierte sich das Team für die Champions League. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde allerdings der Abstieg erst im Saisonendspurt vermieden.