Union Berlin in der Pflicht: Baumgart will "nicht jedes Mal Reset-Knopf drücken"

Steffen Baumgart (53) muss seiner Mannschaft neues Selbstvertrauen einflößen. © Andreas Gora/dpa

"Es ist meine Aufgabe, dass die Jungs Sicherheit kriegen in dem, was sie gut gemacht haben", sagte der 53-Jährige vor dem Spiel der Berliner am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). "Das ist der Ansatz. Wir werden nicht jedes Mal den Reset-Knopf drücken und wieder von vorne anfangen."

Die ersten beiden Pflichtspiele unter Baumgart gegen Heidenheim und Augsburg gingen jeweils 0:2 verloren. Insgesamt warten die Berliner seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. "Ich muss den Jungs erklären, was sie gut können, nicht, was sie nicht können", sagte der Trainer. Sein Team müsse über die guten Ansätze hinauskommen.

Ein großes Problem ist die Torflaute. Angreifer Jordan (28) ist in dieser Saison noch ohne Treffer und vergab in beiden Spielen gute Chancen.

Baumgart wünscht sich Unterstützung von außen für den 28-Jährigen. Das habe Union immer ausgezeichnet. "Das ist auch das, was wir brauchen", sagte er.