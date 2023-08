Union Berlin muss auf zwei Leistungsträger verzichten

Berlin - Nach zwei Spieltagen grüßen die Eisernen aus Berlin von der Tabellenspitze. Union Berlin gewann zweimal in Folge mit 4:1 und geht damit gut gerüstet in das Spitzenspiel gegen RB Leipzig am kommenden Sonntag (17.30/DAZN). Dennoch gibt es bei den Berlinern ein paar Sorgenkinder.