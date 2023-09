Union erwartet gegen Braga ausverkauftes Haus

Berlin - Nach der 0:1-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Real Madrid haben die Eisernen in einer Woche Sporting Braga zu Gast. Union Berlin teilte mit, dass der Heimbereich des Berliner Olympiastadions ausverkauft sei.

Die Union-Fans werden wieder für eine tolle Stimmung sorgen. © Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Das erste Spiel in der Königsklasse ist Geschichte und trotz der ersten Niederlage konnten die Fans der Eisernen stolz auf ihre Mannschaft sein.

Am 3. Oktober wird es im Berliner Olympiastadion darum gehen, sich die ersten Punkte in der Königsklasse zu sichern. Auch wenn die letzten Wochen alles andere als erfolgreich verliefen, geht Union als Favorit in die Partie.

Zum einen hat die Elf von Trainer Urs Fischer (57) deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und zum anderen dürfte Union die Unterstützung der eigenen Anhänger garantiert sein.

Wie die Eisernen am Mittwoch auf ihrer vereinsinternen Seite verkündeten, wird der Heimbereich des Olympiastadions ausverkauft sein. Insgesamt erwarten die Köpenicker bis zu 71.260 rot-weiße Fans.