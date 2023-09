Union kassiert in Heidenheim den nächsten Nackenschlag

Berlin - Es läuft einfach nicht bei Union Berlin . Auch gegen den Aufsteiger aus Heidenheim mussten sich die Eisernen mit 0:1 geschlagen geben. Es war bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.

Kevin Behrens (links, 32) kämpfte, rackerte und war am Ende erneut glücklos. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Folge war den Berlinern schon früh in der Partie anzusehen, dass sie den Befreiungsschlag erzwingen wollen.

Die Elf von Trainer Urs Fischer (57) sah sich einem forschen Aufsteiger entgegengesetzt und anders als in den vergangenen Partien, war die angekündigte Schärfe in den Zweikämpfen sofort erkennbar.

In der 15. Minute hatte David Datro Fofana (20) die erste dicke Möglichkeit für die Eisernen. Relativ frei stehend vergab er gegen Kevin Müller. Im direkten Gegenzug meldete sich auch Heidenheim das erste Mal zu Wort. Tim Kleindienst traf aus guten fünf Metern nur das Außennetz.

Beide Teams schenkten sich nichts und beide kamen vor allem durch Konter zu guten Chancen. Union wurde zum Ende der ersten Halbzeit deutlich aktiver.

In der 37. Minute war es erneut Müller, der einen Schuss von Alex Kral parierte. Am Ende ging es aber mit einem gerechten 0:0 in die Kabine.