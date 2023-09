Union muss weiter auf Torjäger Becker verzichten

Hinter Sheraldo Becker steht weiter ein großes Fragezeichen. © Uwe Anspach/dpa

In der abgelaufenen Transferperiode wollte er weg, doch es kam einfach kein ordentliches Angebot für ihn herein. Die Rede ist in diesem Fall von Sheraldo Becker.

Aktuell fehlt der Angreifer ohnehin verletzt und das macht die Offensive der Eisernen viel leichter auszurechnen. Wie die "BZ" berichtet, soll er sich beim 4:1 gegen Darmstadt vor zwei Wochen gleich doppelt verletzt haben.

Zum einen an der linken Wade und auch noch der linke Oberschenkel soll lädiert sein. Diese Doppelverletzung verzögert demnach eine rasche Genesung. Ein Einsatz in der nächsten Woche gegen Wolfsburg und Tage darauf in Madrid ist mehr als fraglich. Zwar kehrte er ins Training zurück, doch an Sprints oder gar Zweikämpfe war noch nicht zu denken.

Aus Sicht von Union wird die Luft im Angriff immer dünner. Vor allem die Rote Karte von Kevin Volland gegen Leipzig wiegt nun umso schwerer. Trainer Urs Fischer muss sich für die kommenden Partien Lösungen überlegen.