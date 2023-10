Union nach Rekordspiel: Wie gewonnen, so zerronnen

Was aus Sicht der Berliner besonders auffiel war die Tatsache, dass die Eisernen sehr oft ins Abseits liefen. Ganze neunmal ging bei einem Angriff von Union Berlin die Fahne hoch.

Nach den ersten 37 Minuten hätte wohl niemand der Köpenicker erahnen können, dass die eigene Mannschaft am Ende mit leeren Händen dastehen wird. Es stimmte aus Sicht von Union Berlin vieles, wenn nicht sogar alles. Vor allem der Zug zum Tor war endlich wieder da.

Knapp mehr als 73.000 Zuschauer, so viele wie noch nie bei einem Spiel der Eisernen, sahen das erste Heimspiel von Union Berlin in der Champions League im Stadion.

Urs Fischer (57) konnte seiner Mannschaft nach der 2:3-Niederlage gegen Braga nicht viel vorwerfen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Partie gegen Braga hätte am Ende keinen Sieger verdient gehabt. Wieso steht Union Berlin zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen da? Sporting Braga hatte das Spielglück, was den Eisernen derzeit fehlt.

Kurz nach Wiederanpfiff war es Bruma, der aus guten 25 Metern sehenswert traf. Fischer sagte nach dem Spiel: "Bei allen drei Gegentoren haben wir schlicht und ergreifend nicht gut genug verteidigt."

Viele Fans der Berliner fragen sich jetzt natürlich, ob die Negativserie weitere Auswirkungen auf die eigene Mannschaft hat.

Der 57-Jährige nahm seine Mannschaft aber in Schutz: "Ich kann meiner Truppe nichts vorwerfen. Wir haben alles probiert und dennoch stehen wir am Ende erneut ohne Punkte da."

Im Hinblick auf die kommende Partie wird es auch in Sachen genesener Spieler keine Änderungen geben. Robin Knoche (31) und Rani Khedira (29) werden gegen Dortmund erneut fehlen. Somit müssen es die Spieler richten, die sich gegen Braga geschlagen geben mussten.