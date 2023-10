Union-Neuzugang Alex Kral schreibt Bundesliga-Geschichte

Berlin - Seit diesem Sommer trägt Alex Kral (25) das Trikot der Eisernen aus Berlin. Der Tscheche gehört neben Robin Gosens (28) zu den Neuzugängen, die gut in Köpenick angekommen sind. Der zentrale Mittelfeldspieler schrieb zuletzt sogar Geschichte.

Alex Kral (25) wartet immer noch auf seinen ersten Treffer in der Bundesliga. © Matthias Koch/dpa

Bei der 2:4-Niederlage vor knappen zwei Wochen in Dortmund sorgte Alex Kral für das zwischenzeitliche 2:1 aus Sicht der Berliner.

So dachten es zumindest alle, bis sich der VAR aus Köln einschaltete und den Treffer des Tschechen zu Recht wieder zurücknahm.

So weit ist das ja nichts Besonderes. Doch Alex Kral und der VAR in Köln werden wohl keine Freunde mehr. Es war bereits der dritte Treffer, der dem 25-Jährigen in seiner Bundesligakarriere wieder weggenommen wurde.

Schon in der vergangenen Saison, da noch in Diensten von Absteiger Schalke 04, griff der Video-Schiedsrichter gleich zweimal ein. Somit ist der zentrale Mittelfeldspieler von Union der erste Akteur aus der Bundesliga, dem gleich drei Treffer vom VAR abgenommen wurden, noch bevor er sein erstes reguläres Tor erzielen konnte.