Union-Neuzugang Prtajin fiebert Kräftemessen mit Stürmer-Kollegen entgegen

"Der größte Unterschied zu meinem früheren Verein ist die höhere Qualität der einzelnen Spieler. Wenn du bessere Mitspieler hast, ist es auch schwieriger für dich selbst. Aber ich glaube an mich. Ich bin da sehr positiv", sagte der Mittelstürmer im Trainingslager der Berliner im österreichischen Längenfeld.

In Tirol wird sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson (44) bis zum 19. Juli auf die Bundesliga-Saison vorbereiten. Seit Sonntag ist auch Alex Kral, der den Auftakt wegen eines privaten Termins verpasst hatte, mit dabei. Am Donnerstag (17 Uhr) findet in Kematen das einzige Testspiel der Köpenicker im Trainingslager gegen Dynamo Kiew statt.