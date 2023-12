Union-Präsident verkündet Kaderveränderung: Diesen Vorwurf weist er zurück

Dirk Zingler (59) kann wirkliche Gründe für den Misserfolg in dieser Spielzeit nicht nennen. © Matthias Koch/dpa

"Sondern vielleicht können wir uns in zehn Jahren unterhalten und neue Ziele setzen, wenn wir eine neue Alte Försterei haben, wenn wir aus dieser Phase des Bauens, des Ausziehens in ein anderes Stadium wieder zurückkommen", sagte der 59-Jährige und stellte klar: "Klassenerhalt, 40 Punkte ist jedes Jahr unser Ziel und lasst uns darüber freuen, wie toll die letzten Jahre waren."

Nach Jahren des dauerhaften Erfolgs stecken die Köpenicker in dieser Saison erstmals in einer Krise: In der Champions League chancenlos in der Gruppenphase ausgeschieden, in der Bundesliga nach einer langen Niederlagen-Serie gerade so über den Abstiegsplätzen. "Wir sind und einig, dass wir im Verhältnis zu unseren Mitteln, im Verhältnis zu unserer Struktur sportlich überperformt haben. Wir haben die Gegner nicht immer spielerisch in Grund und Boden gespielt, sondern wir haben sie zu Tode gekämpft", befand Zingler.

Wirkliche Gründe für den Misserfolg in dieser Spielzeit kann auch Zingler nicht nennen. Den Vorwurf, im Sommer Spieler verpflichtet zu haben, die nicht zum Verein passen, wies er zurück.