Union-Präsident Zingler verteidigt Bjelica-Aussagen und holt zur Medienschelte aus

Berlin - Ruhig und selbstkritisch hatte Union Berlins Präsident Dirk Zingler (59) seinen Vortrag nur einen Tag nach der Freistellung von Nenad Bjelica (52) begonnen. Die bereits zweite Trainerentlassung in dieser Bundesliga-Saison sei natürlich "eine Niederlage für den Klub" und "kein gutes Zeichen", gestand der 59-Jährige mit finsterer Miene.

Dass die anwesenden Journalisten allerdings nach Details zum Ablauf der Freistellung fragten, gefiel Zingler überhaupt nicht. Dass schon in der Vorwoche über das Bjelica-Aus spekuliert wurde , noch viel weniger.

Eigentlich wollte Zingler über die Gründe für die Trennung zwei Spieltage vor Saisonende sprechen. Darüber, dass die Vereinsführung den Glauben in Bjelica verloren hatte. Darüber, dass dem 52-Jährigen nicht mehr zugetraut wurde, den Absturz in die 2. Liga zu verhindern. Und darüber, dass man Interimstrainer Marco Grote (51) und seinem Team selbstverständlich zu 100 Prozent zutraue, die Klasse zu halten.

Doch die schuldbewusste Rede sollte nicht von langer Dauer sein. Vielmehr redete sich das Köpenicker Urgestein mehr und mehr in Rage und betrieb aufgrund der Spekulationen aus der Vorwoche eine umfassende Medienschelte.

"Ich habe in meiner 20-jährigen Amtszeit noch nie einem Mitarbeiter ein Treuebekenntnis abgegeben, weil ich das gar nicht kann", rechtfertigte sich Zingler bei seinem denkwürdigen Auftritt und sprach von einem "Unterstützungsbekenntnis", nicht von einem "Treuebekenntnis".

Zingler ließ dabei durchblicken, dass Bjelicas Freistellung am Montag nicht allzu harmonisch verlaufen war.

Union Berlin lieferte in der ersten Halbzeit gegen Bochum einen Offenbarungseid ab. © Andreas Gora/dpa

Zinglers Wutrede verdeutlichte nur die angespannte Lage rund um die Alte Försterei. Die Eisernen sind als Tabellen-15. akut abstiegsbedroht. Am Sonntag steigt das Keller-Duell mit Köln. "Die Mannschaft hat gut zu trainieren und zu arbeiten. Ich habe Entscheidungen zu treffen", sagte der Fußballfunktionär. Rumms.

Nicht nur die stark abstiegsbedrohte Mannschaft und ihre bisherigen Trainer hinken in dieser Saison ihren Erwartungen weit hinterher. Auch die Verantwortlichen um Sportdirektor Oliver Ruhnert (52) und Zingler geben kein gutes Bild ab. Der Absturz der Berliner lässt Zweifel an der Einkaufspolitik aufkommen.

Große Namen wie Robin Gosens (29), Kevin Volland (31) und Leonardo Bonucci (37) hatte die Clubführung für die erste Spielzeit in der Champions League in die Hauptstadt gelotst. Nur die wenigsten von ihnen sind bislang dauerhafte Verstärkungen. Bonucci hat Union sogar schon wieder verlassen. Und auch bei Bjelica bewiesen Zingler und Co. kein glückliches Händchen.