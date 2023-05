19.05.2023 09:25 Union vor Spiel in Hoffenheim: "Wird eine Herausforderung"

Der vorletzte Spieltag in der Bundesliga steht an und Union Berlin gastiert am Samstag in Hoffenheim. Trainer Urs Fischer erwartet eine schwere Aufgabe.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Für Union Berlin geht es am morgigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hoffenheim darum, den Sieg vom letzten Spieltag gegen Freiburg zu veredeln. Mit einem weiteren Dreier wäre den Eisernen die Champions-League-Qualifikation kaum mehr zu nehmen.

Der Einsatz von Abwehrchef Robin Knoche (30) ist fraglich. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa Drei Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg und dazu noch das deutliche bessere Torverhältnis. Union Berlin steht ganz dicht vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League. Dennoch mimt Urs Fischer (57) wie gewohnt den mahnenden Trainer. Auf die Frage, ob er im Falle eines Sieges gegen Hoffenheim schon Glückwünsche annimmt, antwortete der 57-Jährige: "Nein, ich bleibe dabei. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Erst wenn es rechnerische feststeht, könnt ihr gratulieren." Fischer sagte bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, dass es erneut einer guten Leistung bedarf, will Union in Hoffenheim etwas holen. Da die Freiburger ja schon am Freitag gegen den VfL Wolfsburg spielen, wird Union sicher auch mit mindestens einem Auge auf den SC schauen. Urs Fischer warnt vor Bebou und zittert vor Ausfall von Knoche Auf die Frage, wie er die Hoffenheimer einschätzt, ließ der 57-Jährige Folgendes durchblicken "Ich glaube schon, dass sich Hoffenheim stabilisieren konnte. Das zeigen die letzten Spiele. Aus den letzten vier Heimspielen haben sie dreimal gewonnen." Für Union gilt es am Samstag um 15.30 Uhr in erster Linie auf den schnellen Ihlas Bebou (29) aufzupassen. Der Stürmer gehört laut Urs Fischer zu den Spielern, die bei der TSG den Unterschied machen. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass die beste Abwehr der Bundesliga, gemeinsam mit dem FC Bayern, hellwach sein muss. Ob Robin Knoche mit an Bord sein wird, das dürften die nächsten Stunden zeigen. Der 30-jährige Abwehrchef der Berliner laborierte die letzten Tage an einem grippalen Infekt.

Union kann mit einem Erfolg am Wochenende die Rekord-Saison weiter ausbauen. Die 17 Siege und 59 Punkte sind zwei Spieltage vor Schluss schon jetzt das beste Abschneiden aller Zeiten in der Bundesliga. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 32 89:34 68 2 Borussia Dortmund 32 78:42 67 3 RB Leipzig 32 57:38 60 4 1. FC Union Berlin 32 48:34 59 5 SC Freiburg 32 48:42 56 6 VfL Wolfsburg 32 56:44 49 7 Bayer 04 Leverkusen 32 55:44 49 8 Eintracht Frankfurt 32 54:49 46 9 1. FSV Mainz 05 32 51:49 45 10 1. FC Köln 32 47:51 41 11 Borussia Mönchengladbach 32 48:53 39 12 SV Werder Bremen 32 50:62 35 13 FC Augsburg 32 42:58 34 14 TSG 1899 Hoffenheim 32 43:54 32 15 VfL Bochum 1848 32 36:71 31 16 FC Schalke 04 32 31:65 30 17 VfB Stuttgart 32 40:55 29 18 Hertha BSC 32 39:67 25 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

