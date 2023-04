Unioner statt Berliner Luft? Sonderedition des pfefferminzigen Kult-Likörs geplant

Der 1. FC Union Berlin wünscht sich von der Schilkin GmbH und Co. KG eine eigene Edition der "Berliner Luft" für die Fans des Vereins. © Gregor Tholl/dpa, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)

Laut einem Bericht des Magazins "Spiegel" verhandelt Erlfried Baatz (67) bereits mit dem Verein. Er ist einer der zwei geschäftsführenden Gesellschafter der Schilkin GmbH und Co. KG., die neben einem Wodka und Weinbrand auch den luftigen Likör produziert.

Demnach sei Union Berlin an Baatz herangetreten und habe sich eine eigene Edition der "Berliner Luft" gewünscht, berichtet der "Spiegel" weiter. Das Ost-Getränk will der Klub dann in seinem Fan-Shop anbieten.

Allerdings verzichte er "bewusst auf genderneutralen Neusprech", wie es in dem Artikel heißt. Fans und Mitglieder rede der Verein durch die Bank als "Unioner" an.

Zuvor hatte eine andere Aktion des mittelständischen Getränkeproduzenten für Aufsehen gesorgt. Die Firma benannte ihr Kult-Getränk vorübergehend in "Berliner*innen Luft" um. Die Reaktionen auf das diverse Etikett waren gespalten.

Baatz zieht als PR-Profi aber nach zwei Monaten ein positives Fazit aus der gegenderten Flasche. "Eine Marke, die nicht polarisiert, hat keine Botschaft", erklärte er dazu.